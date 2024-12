Foi aprovado nesta quarta-feira (11) o Projeto de Lei Estadual nº 2.649/2015 que “Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Juiz de Fora o imóvel que especifica Fórum Benjamim Colucci após sua desocupação”. A matéria ainda determina que a destinação do imóvel, localizado no Parque Halfeld, deverá observar a “implantação da Câmara Municipal de Juiz de Fora”.

O projeto de lei estava arquivado, até que, por iniciativa do deputado estadual Noraldino Júnior (PSB), foi novamente colocado em trâmite.

Em entrevista ao Portal Acessa, Noraldino destacou que "o prédio da Câmara já não comporta mais as discussões, se tornou um lugar pequeno. Já com o prédio do Fórum, podemos ampliar a participação popular".

“É um momento histórico para esta Casa Legislativa e para a cidade. É a conclusão de um processo que iniciamos em 2015 junto com o Diretor do Forum Dr. Paulo Tristão e agora chega ao fim. A aprovação deste projeto e a consequente mudança da Câmara para o prédio do Fórum impactará positivamente o dia a dia do Legislativo. Mais que isso, a população será diretamente beneficiada, com a melhoria e ampliação dos serviços”, resume o presidente da Câmara, vereador Zé Márcio-Garotinho (PDT).

O edifício que hoje abriga o Fórum conta com uma infraestrutura maior do que a atual sede do Legislativo, na Rua Halfeld: há 25 gabinetes por andar, além do anfiteatro com capacidade duas vezes maior do que a atual no Plenário do Palácio Barbosa Lima, o que possibilitaria receber um número maior de cidadãs e cidadãos em Audiências Públicas e Reuniões Ordinárias.