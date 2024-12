Em uma coletiva realizada na tarde desta quarta-feira (11), o delegado Samuel Neri trouxe novos detalhes sobre as investigações envolvendo a empresa Phormar Formaturas e Eventos Ltda, de Juiz de Fora, suspeita de desviar valores de fundos de formatura de diversos cursos. A operação, que investiga possíveis fraudes, tem gerado repercussão pelo volume de dinheiro envolvido e pela grande quantidade de contratos apreendidos.

Embora o delegado ainda não tenha revelado o montante exato do desvio, estima-se que os valores ultrapassem os R$ 10 milhões, o que já havia sido adiantado em uma investigação do Acessa. Cerca de 150 contratos da empresa foram apreendidos, e serão minuciosamente analisados junto a equipamentos como computadores pessoais e corporativos. A investigação agora se concentra em determinar o grau de responsabilidade da Phormar, que atua no mercado há 28 anos, e se houve dolo na gestão financeira, algo que poderá ser confirmado por meio de uma perícia contábil.

"Ainda é cedo para afirmar que houve estelionato. Precisamos avaliar muitos documentos e realizar uma perícia detalhada. Se ficar claro que houve dolo, o responsável terá que responder por isso", afirmou o delegado Samuel Neri.

Grupo Vision

A coletiva também revelou que o Grupo Vision, membro da Associação Brasileira de Empresas de Formatura (Abeform) e com sede em Montes Claros, deverá assumir as festas que estavam programadas pela Phormar e também as dívidas acumuladas. Esse grupo econômico se comprometerá a garantir a continuidade dos eventos e minimizar o impacto para os formandos que dependiam dos serviços da empresa investigada.

Veja abaixo a nota do Grupo

"É com grande respeito e profissionalismo que nos dirigimos a vocês para informar que o Grupo Vision Montes Claros, assumirá, a partir desta data, a gestão financeira e administrativa da empresa Phormar.

Iniciaremos uma auditoria na documentação e nas tratativas com fornecedores, clientes e colaboradores, a fim de garantir a realização de todos os eventos previstos e a honradez de todos os compromissos assumido Resumidamente, isso significa que:

1. Assumiremos a gestão financeira e administrativa da Phormar

Todos os aspectos relacionados à organização e andamento dos contratados firmados com a Phormar passarão a ser geridos por nossa equipe.

2. Cumpriremos os contratos existentes. Respeitaremos integralmente os termos e condições dos contratos com a Phormar, garantindo que os eventos sejam realizados conforme planejado"