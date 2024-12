Na tarde de terça-feira (10), a Polícia Civil de Minas Gerais, por meio das equipes das 5ª e 6ª Delegacias de Polícia, realizou a prisão em flagrante de um homem, de 38 anos, suspeito de envolvimento no tráfico de drogas e lavagem de dinheiro na região Sudeste de Juiz de Fora.

A ação, denominada “Operação Arca”, foi resultado de investigações que apontaram que o suspeito desempenhava funções no tráfico, incluindo arrecadação de valores obtidos com a venda de entorpecentes, armazenamento de drogas e lavagem de capitais. Durante a operação, o suspeito foi localizado em uma oficina mecânica no bairro Olavo Costa, onde foi abordado e encontrada em sua posse a quantia de R$ 2.600,00 em espécie.

Na sequência, os policiais, com autorização do suspeito, realizaram buscas em sua residência, localizada no bairro Grandes Monte Carlo. No local, foram encontrados maconha prensada em cima de uma geladeira, a quantia de R$ 17.000,00, escondida no interior de uma caixa de som, e um simulacro de arma de fogo tipo pistola.

Além disso, dois veículos pertencentes ao suspeito, sendo um Honda City e um Golf, foram apreendidos. A investigação indicou que os bens são incompatíveis com a renda declarada pelo autor, que afirmou viver exclusivamente de um benefício do INSS.

Segundo a PC, o autor, de 38 anos, ainda não possuía passagens pela polícia.

O material apreendido e as informações coletadas reforçam as suspeitas de que o homem atuava diretamente no tráfico de drogas e em atividades de lavagem de dinheiro. O autor foi preso em flagrante e conduzido à delegacia, onde foi autuado pelo crime de tráfico de drogas.

As investigações continuam para identificar possíveis colaboradores e aprofundar as conexões do suspeito com o tráfico na região.

