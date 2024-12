Uma mulher ficou ferida depois de bater em um poste, na madrugada dessa quinta-feira (12), na Rua Paracatu, na Serra do Bandeirantes, em Juiz de Fora. Segundo informações do Corpo de Bombeiro, a motorista teria perdido o controle do veículo ao realizar uma curva e acabou atingindo um poste de energia elétrica. A via ficou parcialmente interditada devido aos fios de energia que ficaram caídos na pista.

A Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG), esteve no local para realizar a retirada do poste. Populares que estavam no local socorreram a vítima que foi encaminhada para um hospital da cidade com escoriações.