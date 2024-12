A Agência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) recebeu, na manhã desta quinta-feira (12) na sede da agência, o sócio-administrador da promotora Phormar Eventos para prestar esclarecimentos sobre a possibilidade de “calote” geral em fundos de formatura.



Na investigação preliminar aberta pelo Procon, foi exigida a apresentação da quantidade de contratos ativos com fundos de formatura com especificação dos contratos e dos fundos contratantes, da identificação dos contratos em que houve movimentações bancárias não autorizadas, do valor total que se encontra pendente de restituição aos fundos e da forma de pagamento e prazo para restituições de valores. A empresa tem até o final do dia para protocolar resposta à notificação emitida pelo Procon na última segunda-feira.



A superintendente do Procon, Tainah Marrazzo, descreve o comparecimento espontâneo dos representantes da Phormar como “manifestação de boa-fé e respeito" e afirma que “há um compromisso moral da fornecedora em honrar os contratos e entregar os serviços contratados". Marrazzo também reforça que a desinformação e a espetacularização podem dificultar a resolução das demandas e que “garantir a segurança do consumidor e assegurar a transparência são objetivos do Procon".



Caso o consumidor tenha quaisquer problemas como esse ou note irregularidades em contratos ou prestações de serviço no mercado de consumo, deve acionar o Procon pelos telefones 3690-7610 e 3690-7611, presencialmente na sede da agência, localizada na Avenida Itamar Franco, 992 - Centro, ou pelo Prefeitura Ágil.