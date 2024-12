Um homem ficou preso em uma grade ao tentar assaltar uma pizzaria, na madrugada dessa sexta-feira (13), no Bairro Grambery, em Juiz de Fora. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a ocorrência aconteceu por volta de 4h da manhã quando o suspeito entrou no estabelecimento. Ele ficou preso em uma grade, sem conseguir sair do local. Foi necessário realizar o corte de uma parte da grade para retirar o homem que se render, e foi conduzido para a delegacia pela Polícia Militar.

Houveram danos na porta de entrada do estabelecimento e na grade, por onde o homem entrou e tentou sair. O suspeito não conseguir levar nada da pizzaria.

