A Tenda Mercado Municipal de Juiz de Fora estará com horário de funcionamento especial. No espaço, é possível adquirir produtos frescos e de qualidade, além de presentes exclusivos para as festividades de fim de ano.



De segunda-feira, 16, a sexta-feira, 20, o espaço funcionará das 8h às 19h. No sábado, 21, funcionará das 8h às 16h. No domingo, 22, das 8h às 14h. No dia 23, a tenda funcionará até às 20h, e no dia 24, véspera de Natal, das 8h às 16h. Já no dia 25, ficará fechado.



Confira as lojas que funcionarão neste horário especial:



Plantarte, Cooperfar, Empório Rural, Hortifruti, NutriSempre, Picante Temperos, RM Embalagens, Hortifruti Buriti, Olipop Produtos Naturais, Coisa Feita à mão, Box do Feijão, Linda Nata - Frios e Laticínios.



As demais lojas - Tenda de Minas, Semear Artesanato e Artesanato Mantiqueira, funcionarão em horário normal, de segunda a sexta, das 8h às 18h. Sábado, das 8h às 16h. No dia 24, véspera de Natal, das 8h às 16h.



O Restaurante Cardápio Mineiro funcionará das 8h às 18h nos dias 16, 17, 19, 21 e 24 de dezembro. Já nos dias 18, 20 e 27 de dezembro, funcionará das 8h às 23h. Já os restaurantes Nhá Maria e Papo de Anjo funcionarão de segunda a sábado, das 8h às 17h. Dia 25 de dezembro todos os restaurantes estarão fechados.



O espaço pode ser acessado pela Rua Dr. Paulo Frontin, número 170, no Centro. A tenda do Mercado Municipal conta com uma variedade de produtos, como frutas, legumes, hortaliças, cereais, castanhas, cafés, laticínios, bebidas, temperos nacionais e importados, doces artesanais, bolos, artesanatos, embalagens, plantas ornamentais, além dos restaurantes.