Nesta sexta-feira (13), ocorreu um incêncio no terceiro andar de um edifício na Rua Júlio Dias da Silva, no Bairro Santa Cruz, em Juiz de Fora. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo começou em um dos quartos do imóvel, destruindo uma cama de casal e o colchão. Apesar do incidente, não houve vítimas e os danos ficaram restritos aos móveis, sem afetar a estrutura do prédio.



Antes da chegada dos bombeiros, um morador vizinho conseguiu conter as chamas utilizando uma mangueira de jardim, evitando que o fogo se propagasse. A equipe do Corpo de Bombeiros realizou o rescaldo para eliminar qualquer foco remanescente e orientou o proprietário do imóvel sobre os cuidados necessários nessas situações.

Até o momento a causa do incêndio é incerta. Não houve feridos.