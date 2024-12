Um apartamento pegou fogo na madrugada desse sábado (14), na Rua Augusto Stoppa, no Bairro Progresso, em Juiz de Fora. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, no momento do acidente estavam no apartamento o proprietário, de 68 anos, a esposa, de 70 anos, e os três filhos, de 46, 48 e 50 anos.

As chamas ficaram concentradas na sala e atingiram dois sofás, uma estante de madeira, e uma televisão. Os militares precisaram utilizar cerca de dois mil litros de água para conter as chamas. Também foram realizadas ações de desligamento de energia elétrica. Durante a vistoria, os bombeiros identificaram uma trinca no teto da sala. A Defesa Civil foi acionada e irá verificar possíveis danos estruturais.

As causas do incêndio não foram identificadas e os moradores não ficaram feridos.

