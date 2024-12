A nostalgia e o talento do grupo Beatles Forever prometem emocionar mais uma vez o público de Juiz de Fora com o tradicional concerto de Natal. A apresentação acontecerá no Cine-Theatro Central na noite de Natal (25), às 20h, dando continuidade a uma tradição que atravessa mais de quatro décadas.

Fundada em 1981, a banda juiz-forana é reconhecida pela fiel reprodução das músicas e do espírito dos Beatles. Com instrumentos e vestimentas que remetem à banda britânica, o grupo consolidou sua posição como um dos maiores tributos brasileiros aos Fab Four. Entre os feitos da carreira, destaca-se a conquista do terceiro lugar em um concurso de covers na Inglaterra, onde também foram eleitos os mais bonitos.

Trajetória e influência local



A banda nasceu de um programa de rádio da antiga PRB3, a convite do radialista Francisco Barbosa. Em 1983, apenas dois anos após sua formação, o Beatles Forever participou do 1º Festival de Rock de Juiz de Fora, dividindo palco com grandes nomes do cenário nacional, como Cazuza e Barão Vermelho.

Com uma formação que incorpora a essência dos Beatles, os músicos Lau Aversa, Francisco Bustamante (Chico Forever), Walter Sandro e Hélcio Leão recriam os papéis de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr, respectivamente. O repertório do concerto reúne clássicos imortais como "Hey Jude" e "Let It Be", além de canções menos conhecidas pelos fãs mais jovens.

O primeiro concerto de Natal do grupo aconteceu em 1982, e desde então, o evento tornou-se uma tradição em Juiz de Fora. Até o ano 2000, os shows passaram por espaços como o Clube Sírio Libanês, o Teatro São Mateus e bares culturais. Desde então, o Cine-Theatro Central se tornou o palco fixo do espetáculo.

Os ingressos para o concerto já estão disponíveis e podem ser adquiridos na bilheteria do Cine-Theatro Central, de terça a sexta-feira, das 9h às 12h, e aos sábados, das 14h às 17h. Também é possível comprar pelo site oficial da Uniticket.

As portas do teatro serão abertas às 19h, e a apresentação começará pontualmente às 20h. Beatles Forever convida o público a celebrar o Natal ao som de um dos maiores legados da música mundial.