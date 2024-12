Uma casa pegou fogo na noite do último domingo (15), na Rua Jorge Firmino Santana, no Bairro Parque Serra Verde, em Juiz de Fora. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o incêndio teve início após o morador deixar uma vela acessa dentro de casa. O fogo consumiu todo o conteúdo interno da residência, que apresentava grande quantidade de materiais acumulados.

Os bombeiros realizaram o combate às chamas, concentrando nas áreas mais afetadas, para evitar que as chamas atingissem as casas vizinhas. Após a eliminação do fogo, foi realizado o rescaldo.

O proprietário da residência já havia saído da casa quando os militares chegaram, e ninguém ficou ferido.