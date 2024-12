Na tarde desta segunda-feira (16), um homem foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros após ficar preso sob o eixo dianteiro de uma carcaça de ônibus rodoviário, na garagem da Viação São Francisco, localizada na Rua Osório Campos, Bairro Santa Luzia, Juiz de Fora.

De acordo com informações de testemunhas, o homem, de aproximadamente 45 anos, estava realizando a retirada de peças do veículo para reaproveitamento quando o macaco cedeu, causando o tombamento parcial do ônibus e comprimindo a região do quadril da vítima. Apesar do incidente, não houve esmagamento de membros.

A guarnição do Corpo de Bombeiros utilizou técnicas de salvamento veicular, empregando ferramentas específicas para abertura e levantamento de carga e com a devida estabilização para garantir a integridade física da vítima e dos militares, para realizar a retirada segura da vítima. Após o resgate, o homem foi estabilizado e encaminhado ao HPS pelo SAMU.

