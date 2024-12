A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) vistoriou, na sexta-feira (13), em Itajubá, dois novos helicópteros que vão levar a saúde cada vez mais perto do cidadão. A aquisição das aeronaves contou com um investimento de mais de R$ 160 milhões, sendo utilizadas pelo Suporte Aéreo Avançado de Vida (SAAV).

Durante o voo teste realizado na Helibrás, empresa fabricante das aeronaves, o secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti, ressaltou que duas novas bases serão criadas, uma em Juiz de Fora e outra em Governador Valadares, e falou sobre a importância do serviço de saúde aéreo, pois cada minuto faz a diferença no atendimento.

Os novos helicópteros são modernas Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs) e serão entregues no início de 2025. Eles vão poder ser usados em atendimentos pré hospitalares, inter hospitalares, transporte de órgãos, força estadual de saúde, salvamento de pessoas em situações de risco, contando com um guincho para salvamento simultâneo de duas pessoas.

O SAAV de Minas é o maior prestador de serviço aeromédico do SUS (Serviço Único de Saúde) no Brasil. Ele é coordenado pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais e pela SES-MG, contando com parceria com os Serviços de Atendimento Móvel de Urgência (Samus) Regionais.

A frota do Estado para o Suporte Aéreo Avançado de Vida conta atualmente com seis aeronaves (dois aviões e quatro helicópteros) e vai receber mais estes dois helicópteros.

“É aqui onde o médico socorrista do Samu vai trabalhar, atender o paciente num resgate tendo respirador, monitor, bomba de infusão, oxigênio, toda uma estrutura de UTI aérea para salvar vidas, organizando a urgência e emergência no estado”, reforçou.

De acordo com Fábio Baccheretti, o investimento do Governo de Minas de mais de R$ 160 milhões nas aeronaves visa possibilitar o resgate em todo o território mineiro, que já conta, a partir deste ano, com 100% de cobertura do Samu de forma terrestre e aérea.

A tenente coronel Karla Lessa, comandante do Batalhão de Operações Aéreas (BOA), também participou do voo teste e falou sobre a relevância dos novos helicópteros.

”A aeronave é muito moderna, possui sistemas duplicados, uma tecnologia embarcada gigantesca, com radar altímetro, radar meteorológico, dois motores, que oferecem mais segurança para a equipe embarcada. É uma grande entrega para o estado de Minas", enfatizou.

Santa Rita do Sapucaí

Fábio Baccheretti também cumpriu agenda em Santa Rita do Sapucaí com visita ao hospital Antônio Moreira da Costa para conhecer a estrutura, incluindo a Maternidade, UTI, centro cirúrgico, clínica médica, ambulatório de cirurgias eletivas, pronto socorro e também ver os serviços realizados dentro das políticas do Estado Valora Minas e Opera Mais.

Campo Belo

Em visita a Campo Belo, o secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais esteve na Santa Casa de Campo Belo para conhecer as salas de teste ergométrico, raio X, tomografia e acolhimento aos pacientes. Segundo Fábio Baccheretti, a Santa Casa realiza o atendimento de trauma ortopédico, mesmo tendo pouco mais de 100 leitos. Para melhorar a assistência, ele anunciou um investimento de quase R$ 10 milhões para ampliação de 30 leitos.

Tags:

Investimento