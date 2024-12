A música e a espiritualidade se unem para celebrar o Natal em Juiz de Fora com a Cantata “O Natal dos Anjos”. A apresentação, realizada pela Orquestra Sinfônica Pró-Música em parceria com os corais Pró-Música, São Mateus e Benedictus, promete emocionar o público com três apresentações gratuitas.

Os concertos acontecerão sempre às 19h30 nos seguintes dias e locais:

Quarta-feira, 18 de dezembro – Catedral Metropolitana;Redaç

Quinta-feira, 19 de dezembro – Igreja São Mateus;

Sexta-feira, 20 de dezembro – Cine-Theatro Central.

Para a apresentação no Cine-Theatro Central, os ingressos deverão ser retirados a partir do dia 17 de dezembro na recepção do teatro, das 9h às 12h e das 14h às 17h.

Uma tradição que se fortalece

Esta é a terceira vez que os corais se reúnem para realizar uma cantata de Natal. Os preparativos, que tiveram início em outubro, refletem o cuidado e dedicação dos artistas envolvidos. Sob a direção musical do maestro Victor Cassemiro, a obra escolhida para este ano é uma cantata moderna composta nos anos 1980 nos Estados Unidos por Rodger Strader, com arranjo de Bob Krogsta, tradução de Waldenir Carvalho e adaptação do próprio maestro Cassemiro.

Victor explica o conceito da obra: “Uma cantata é uma obra musical que possui um texto composto, e o compositor cria uma melodia baseada nesse texto. As cantatas têm uma história longa, principalmente no período barroco, mas esta é uma cantata mais agitada, com bateria e elementos modernos. Como é uma obra natalina, ela narra o nascimento de Jesus pela visão dos anjos”.

O maestro destaca o impacto que a música exerce na espiritualidade e na emoção do público. “A música é um instrumento poderoso de evangelização e de tocar a alma das pessoas. Muitas vezes, em apresentações não litúrgicas, as pessoas compartilham comigo como aquela experiência ajudou em um momento difícil ou trouxe uma sensação de paz”, conta.

Ele ainda expõe como a música também tem um papel especial no contexto litúrgico: “Nas missas, o canto bem preparado ajuda muitos fiéis a se conectarem espiritualmente e rezarem com mais intensidade”.

Para Victor, a música ocupa um espaço único dentro da tradição cristã. “Dentre todas as artes, a música é uma das mais presentes na Bíblia, utilizada por personagens bíblicos em momentos de lamentação e louvor. A música tem o poder de transportar as pessoas a lugares desconhecidos e de despertar emoções profundas”, completa o maestro.

Tags:

Cantata | Natal | Orquestra