A prefeita reeleita de Juiz de Fora, Margarida Salomão (PT), apresentou, nesta terça-feira (17), o novo secretariado da cidade para 2025-2028. Durante coletiva de imprensa, a prefeita anunciou os titulares das principais pastas do governo municipal.

Entre as novidades, sete secretários mantiveram suas funções, enquanto outros foram transferidos para novas áreas, como o caso de Giane Elisa, que deixou a Funalfa para assumir a Secretaria da Igualdade Racial. Também foram nomeados novos titulares para algumas secretarias.

Confira os novos nomes:

Secretaria do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas – Aline Junqueira

Secretaria de Saúde – Ana Luísa Guimarães

Secretaria Especial de Direitos Humanos – Biel Rocha

Secretaria de Obras – Bruna Ferreira da Rocha

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Participação Popular – Cidinha Louzada

Secretaria de Turismo – Eduardo Crochet

Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento – Fabíola Paulino

Secretaria da Fazenda – Fernanda Finotti

Secretaria Especial da Igualdade Racial – Giane Elisa

Secretaria de Comunicação – Giliard Tenório

Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Inclusivo, Inovação e Competitividade – Ignácio Delgado

Secretaria Especial das Mulheres – Lourdes Carmo Militão

Secretaria de Licitações e Gestão de Contratos – Luan David Ferreira

Secretaria de Assistência Social – Malu Salim

Secretaria de Esporte e Lazer – Marcelo Matta

Secretaria do Bem-Estar Animal – Márcio Guerra

Secretaria de Educação – Nádia Ribas

Secretaria de Mobilidade Urbana – Richard Tavares

Secretaria de Governo – Ronaldo Pinto Jr.

Secretaria de Segurança Pública e Cidadania – Tadeu David

Funalfa – Rogério Freitas

Secretaria de Recursos Humanos – Matheus Jacometti

Demlurb – Franciane Pavão

JF Prev – Davi Riani

Cesama – Lincoln Santos Lima

Controladoria Geral do Município – Diego Resende Ribeiro Pessoa

Procuradoria-Geral do Município – Marcus Motta

Empav – Mirelly Cardoso

Emcasa – Raphael Rodrigues





Tags:

juiz de fora | Margarida Salomão