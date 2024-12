O projeto “Uma história além do cárcere” é uma iniciativa que promove a cidadania entre pessoas encarceradas em Juiz de Fora. Idealizado pela estudante de Direito da faculdade Metodista Granbery, Paola Pinheiro Reis, o projeto tem como objetivo “olhar o indivíduo além do ambiente em que está inserido, mostrar que a pessoa privada de liberdade possui uma história que muitas vezes não foi escrita devido ao silenciamento de seu passado. Visamos trabalhar com esperança, levar um olhar humano a ambientes que carecem de atenção”, contou um dos estudantes.

Paola, idealizadora da ação, comenta que o projeto começou de maneira teórica, com estudos sobre essas pessoas, e que as visitas ao sistema prisional iniciaram no segundo ano da iniciativa, que começou há dois anos atrás. Entre as atividades exercidas estão dinâmicas e encontros reflexivos para que essas pessoas tenham dignidade e a possibilidade de se reconstruírem após seu tempo no cárcere.



Na última segunda-feira (16), as integrantes do projeto realizaram uma ação social temática de Natal. A ação envolveu a arrecadação de 56 kits contendo um par de meias, uma cueca e um chocolate em cada. Além dos kits, uma mini ceia de Natal foi feita junto com uma atividade.



Propostas como a da Paola têm como objetivo não só reintegrar o indivíduo privado de liberdade, mas também fazê-lo com que sinta aceito pela sociedade por meio da empatia e da valorização de sua história. São projetos como esses que fazem com que a sociedade progrida para um mundo mais igualitário e harmonioso e garantem um futuro melhor para todos, sem exceção.