A Agência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) divulga a programação especial do “Procon Aqui” para o final de ano. A van de atendimento estará em três locais ao longo desta semana.



Nessa quarta-feira (18), os agentes de defesa do consumidor estarão com a unidade móvel na Praça Coronel Jeremias Garcia, em Benfica

Na quinta-feira (19), o atendimento será na Praça Jarbas de Lery Santos, no Bairro São Mateus. O "Procon Aqui" estará nessas praças das 13h às 17h.

Na sexta-feira (20), a van estará com o atendimento especializado ao consumidor na Rua Halfeld, no Centro, em frente ao Cine Theatro Central, de 9h às 12h.



O atendimento itinerante é parte da “Operação Boas Festas”, campanha voltada para o direito do consumidor nas festas de final de ano. Além da programação do “Procon Aqui”, a fiscalização também é intensificada nos setores mais movimentados do mercado, como comércio de presentes e supermercados.



O “Procon Aqui” é uma iniciativa que visa expandir o acesso aos direitos do consumidor em diversas regiões de Juiz de Fora. Sendo um automóvel equipado para atendimento especializado, além de orientar e promover ações educativas para moradores e comerciantes locais.