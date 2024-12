Na madrugada desta quarta-feira (18), Sebastião Marcelo Neto, de 32 anos, fugiu do Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus (HMTJ), em Juiz de Fora, onde estava internado para tratamento médico.

De acordo com a Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (Sejusp), ele estava sob cuidados médicos na unidade hospitalar, mas a pasta não revelou detalhes sobre o tipo de atendimento que ele recebia nem a data de sua internação.

O detento havia sido preso no dia 14 de outubro e encaminhado à Penitenciária José Edson Cavalieri, em Juiz de Fora, onde cumpria pena. No entanto, não foi divulgada a natureza do crime pelo qual ele estava detido.

Em nota, a assessoria de comunicação do hospital informou que tomou as medidas internas necessárias após a fuga, mas decidiu não se manifestar publicamente sobre o ocorrido. A unidade ainda reforçou que está colaborando com as autoridades na apuração dos fatos.

O Departamento Penitenciário de Minas Gerais (DGAP) iniciou uma investigação para entender as circunstâncias da fuga, embora até o momento a dinâmica do incidente não tenha sido detalhada.

As forças de segurança seguem mobilizadas e, para quem tiver informações sobre o paradeiro dele, a orientação é ligar para o Disque Denúncia pelo número 181, de forma anônima.