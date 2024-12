Um carro bateu em um muro na manhã desta quinta-feira (19), no Bairro Jardim Natal, em Juiz de Fora. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o condutor relatou que estava tirando o carro da garagem para sua irmã quando o seu pé ficou preso ao acelerador do veículo, fazendo com que o carro se movimentasse batendo no muro e ficando pendurado com risco de queda de aproximadamente 10 metros de altura.

Os militares estiveram no local, estabilizaram o veículo, eliminaram os riscos de incêndio e movimentaram o carro para fora do local de risco.

Ninguém ficou ferido.