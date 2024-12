Na tarde desta quinta-feira (19) hoje, equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender a um acidente envolvendo um veículo Fiat Strada na Avenida JK, altura do número 2693, em Juiz de Fora. O veículo, com dois ocupantes, bateu em um poste de energia elétrica localizado na região central da via. De acordo com os envolvidos, o acidente ocorreu quando o motorista tentou desviar de um buraco enquanto seguia no sentido Benfica-Centro.

Não houve registro de vítimas no acidente. No entanto, o poste e a fiação ficaram caídos, causando a interdição parcial do sentido bairro-Centro, que segue operando apenas em uma faixa. O Corpo de Bombeiros, juntamente com agentes de trânsito, realizou o isolamento da área para garantir a segurança até a chegada da equipe responsável pela remoção do poste e da fiação.





acidente | Poste