O 4º Batalhão de Bombeiros Militar (4º BBM) deu início à Operação Alerta Vermelho – Natal, nesta quinta-feira (19), voltada para a fiscalização de áreas comerciais que atraem grande circulação de pessoas durante o período de compras natalinas.

Segundo os bombeiros, a ação tem como principal objetivo garantir a segurança de clientes, comerciantes e trabalhadores em locais com alta concentração de pessoas, como shoppings e centros comerciais.

Durante a operação, equipes especializadas do Corpo de Bombeiros realizam inspeções detalhadas para verificar as condições de segurança contra incêndios e pânico. Os principais itens avaliados incluem:

- Presença e funcionamento de extintores de incêndio;

- Hidrantes em condições operacionais;

- Saídas de emergência sinalizadas e desobstruídas;

- Iluminação de emergência em funcionamento.

Além das fiscalizações, os bombeiros também orientam os responsáveis pelos estabelecimentos sobre boas práticas de segurança e a importância de manter os sistemas preventivos em funcionando. A conscientização da população e dos comerciantes é um dos pilares dessa iniciativa, buscando reduzir riscos e prevenir incidentes em locais de grande movimentação.

Até o momento, cerca de 40 edificações foram vistoriadas, e diversas irregularidades foram identificadas e prontamente corrigidas com o suporte das equipes. A ação também gerou um aumento significativo na adesão às normas de segurança por parte dos comerciantes, contribuindo para um ambiente mais seguro para todos. De todas as edificações vistoriadas houve apenas uma irregularidade que gerou uma advertência, no entanto, não configura nenhum risco iminente e não houve interdição.