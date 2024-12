A Rua Honório de Brito, no bairro Barbosa Lage, será interditada neste sábado (21) para a realização do evento “Papai Noel Chegou”, que terá início às 9h. Por este motivo, as linhas 700 - Barbosa Lage e 703 - Barbosa Lage/Santa Amélia, serão desviadas dos seus trajetos originais até o término das festividades. Confira abaixo com ficam as modificações no trajeto:



Sentido Centro/bairro: …Rua Confrade Manoel Américo da Luz, Rua Honório de Brito(circulação em meia pista), Avenida Garcia Paes Rodrigues, Rua Senhorinha Pires, Av. Antônio Guimarães Peralva…





