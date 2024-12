Na noite de quinta-feira (19), o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) realizou a cerimônia de diplomação no Cine-Theatro Central, em Juiz de Fora. O evento marcou o encerramento do processo eleitoral para a Legislatura 2025-2028, consolidando a nomeação de Margarida Salomão (PT) como prefeita reeleita, Marcelo Detoni (PSB) como vice-prefeito e 23 vereadores eleitos para a nova composição do Legislativo Municipal.

A diplomação é considerada o último ato antes da posse, que ocorrerá no dia 1º de janeiro de 2025. Durante o evento, a prefeita Margarida Salomão agradeceu à Justiça Eleitoral e à população de Juiz de Fora pela confiança renovada. “Grata à Justiça Eleitoral, que conduziu este pleito com a costumeira competência, permitindo que o povo de Juiz de Fora exercesse sua soberania de forma tranquila e segura. Agradeço ao povo da cidade, que, por maioria inequívoca, renovou a sua confiança em nossa proposta de trabalho”, destacou.

A prefeita também reforçou seu compromisso com a democracia e a construção de uma sociedade justa e igualitária. “Na democracia, aqueles que se opõem ao governo podem suceder. Eu mesma tentei três vezes antes de assumir, com muita honra, a Prefeitura. Firmo o compromisso de trabalhar ainda mais, ouvir sempre e lutar todos os dias para que Juiz de Fora seja verdadeiramente uma cidade em que tudo é para todos”, concluiu.

O juiz-diretor do Foro Eleitoral, Orfeu Sérgio Ferreira, destacou o significado da cerimônia, que simboliza o comprometimento com as causas públicas. “O diploma é um título que carrega a mensagem da luta pelos direitos dos humildes e desassistidos. Na democracia, ninguém pode ficar para trás”, afirmou.

Durante o evento, os eleitos foram chamados individualmente para receber seus diplomas, iniciando pelos vereadores e finalizando com o vice-prefeito e a prefeita. Em sua fala, o presidente da Câmara Municipal, José Márcio-Garotinho (PDT), ressaltou a diversidade e a participação popular na nova composição do Legislativo. “A nova legislatura amplia a representatividade, agregando novos grupos e vozes, fortalecendo o pluralismo político”, declarou.

Legislatura 2025-2028: Representantes Eleitos

Prefeita: Margarida Salomão (PT)Vice-Prefeito: Marcelo Detoni (PSB)

Vereadores:

André Luiz (Republicanos)

André Mariano (PL)

Cida Oliveira (PT)

Cido Reis (PCdoB)

Dr. Antônio Aguiar (União)

Dr. Marcelo Condé (Avante)

Fiote (PDT)

João do Joaninho (PSB)

João Wagner Antoniol (MDB)

Julinho Rossignoli (PP)

Juraci Scheffer (PT)

Laiz Perrut (PT)

Letícia Delgado (PT)

Marlon Siqueira (MDB)

Maurício Delgado (REDE)

Negro Bússola (PV)

Pardal (União)

Protetora Kátia Franco (PSB)

Roberta Lopes (PL)

Sargento Mello Casal (PL)

Tiago Bonecão (PSD)

Vitinho (PSB)

Zé Márcio-Garotinho (PDT)

A cerimônia contou com a presença de autoridades como o juiz Paulo Tristão Machado Jr., o desembargador do TJMG Edir Guerson de Medeiros, a reitora da Universidade Federal de Juiz de Fora Girlene Alves da Silva e Manoel Denezine, representando a OAB subseção de Juiz de Fora.

