Na manhã desta sexta-feira (20), por volta das 9h10, o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a um incêndio em veículo na Rua Doutor Armindo Maia, localizada no bairro Bosque do Imperador, em Juiz de Fora.

Conforme relato do motorista, o fogo teve início logo após ele ligar o carro, momento em que percebeu fumaça saindo do painel, indicando uma possível falha no sistema elétrico do automóvel. Agindo rapidamente, o condutor conseguiu controlar as chamas antes da chegada dos bombeiros.

Ao chegar ao local, a guarnição verificou que não havia mais risco de propagação do fogo. Entretanto, o motorista passou mal após conter o incêndio e precisou de atendimento médico. O SAMU foi acionado e realizou os primeiros socorros, encaminhando o condutor à UPA São Pedro para avaliação e cuidados necessários.