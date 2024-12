Na madrugada desta quinta-feira (21), um acidente foi registrado na Avenida Presidente Costa e Silva, próximo à UPA São Pedro, em Juiz de Fora. Uma Saveiro branca colidiu com um poste e capotou em um barranco de aproximadamente três metros de altura, deixando dois ocupantes feridos.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o motorista, um homem de cerca de 25 anos, foi encontrado fora do veículo, inconsciente, e estava recebendo atendimento da equipe do SAMU. Já o passageiro, um jovem de 20 anos, ficou preso sob o veículo tombado após o capotamento.

Equipes de resgate precisaram estabilizar o carro para remover a vítima com segurança. Ambos os ocupantes estavam inconscientes, apresentavam dificuldades respiratórias e foram encaminhados para o Hospital de Pronto Socorro (HPS) pela equipe do SAMU.

As causas do acidente ainda não foram esclarecidas, e o local foi isolado para perícia. A Polícia Militar e outras equipes de emergência acompanharam a ocorrência.

Tags:

Carro