Juiz de Fora e a região continuam sob alerta meteorológico devido às chuvas intensas e ventos fortes que devem persistir até a manhã de sexta-feira (27). O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja, indicando a possibilidade de temporais com precipitações de até 100 mm/dia, além de ventos que podem atingir velocidades de até 100 km/h. A instabilidade também deve afetar as regiões Norte, Centro-Oeste e Sudeste do Brasil.

O clima em Juiz de Fora nesta quinta-feira (26) será instável, com temperaturas entre 20ºC e 27ºC. A sexta-feira (27) trará uma leve queda nas temperaturas, com mínima de 20ºC e máxima de 25ºC, além de céu nublado e possibilidade de chuvas isoladas, especialmente no período da tarde e à noite.

O cenário de tempo instável seguirá durante o fim de semana, com temperaturas máximas de 23ºC tanto no sábado quanto no domingo. A previsão é de que as condições meteorológicas permaneçam favoráveis à ocorrência de chuvas esparsas e pancadas de chuva intensas.

As autoridades alertam para os riscos de alagamentos e quedas de árvores, recomendando que a população se mantenha vigilante e atenta às mudanças no tempo, além de acompanhar as atualizações dos órgãos de meteorologia. A previsão é de que a instabilidade persista, e a comunidade deve tomar precauções para evitar transtornos.

