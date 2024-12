Na tarde de quarta-feira (18), o Colégio Santa Catarina demitiu diversos professores às vésperas do Natal. De acordo com o Sindicato dos Professores de Juiz de Fora (Sinpro-JF), os profissionais foram distribuídos em salas e foram chamados pela instituição para serem desligados, enquanto os demais profissionais da educação aguardavam apreensivos. O Sinpro-JF afirma que "Não foram apresentadas sequer justificativas plausíveis para as demissões. A instituição que faz propaganda de valores como 'humanização', 'dignidade' e 'transparência' demonstrou que age de forma contrária em relação aos seus trabalhadores."

Sinpro-JF afirma que a insitituição foi "cruel" e instaurou um "clima de terror". "O Sinpro-JF está acompanhando, de perto, a situação dos professores e permanecerá atento para que todos os direitos referentes às rescisões sejam assegurados."

O Acessa.com entrou em contato com o Colégio Santa Catarina e aguarda retorno.