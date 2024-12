Na tarde de quinta-feira (26), um acidente envolvendo um caminhão do Demlurb ocorreu na Serra de Sarandina, em Juiz de Fora, quando o veículo bateu em um barranco, a informação foi confirmada pelo SAMU, que atendeu a ocorrência. Devido às condições da estrada não pavimentada e à forte chuva, a ambulância não conseguiu chegar até o local. Os socorristas precisaram caminhar cerca de 3 km até o ponto do acidente.

Em nota a Prefeitura de Juiz de Fora informou que não foi acidente e não houve vítimas no serviço de coleta em Sarandira. Segundo a PJF, o caminhão atolou na lama durante as fortes chuvas de ontem e foi retirado no mesmo dia. "O motorista do caminhão já apresenta um problema crônico de coluna e, por isso, o SAMU foi acionado para auxiliar o servidor. Ele foi atendido e liberado".

Já o Samu destacou que o motorista do caminhão, de 45 anos, apresentava queixas de fortes dores na coluna lombar, foi imobilizado e encaminhado ao Hospital de Pronto Socorro (HPS) de Bicas. Os outros três ocupantes, não se feriram.





