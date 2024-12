Na próxima quarta-feira (1º), a Câmara Municipal de Juiz de Fora (CMJF) realizará a cerimônia de posse dos 23 vereadores eleitos e reeleitos, da prefeita reeleita Margarida Salomão (PT) e do vice-prefeito eleito Marcelo Detoni (PSB). O evento acontecerá no Cine-Theatro Central, a partir das 17h, com acesso exclusivo para convidados. Evento será transmitido gratuitamente pela JFTV.



A cerimônia será dividida em três etapas:

Posse dos Vereadores

Na abertura, presidida pelo atual presidente da Câmara, os vereadores eleitos e reeleitos prestarão juramento e serão oficialmente empossados.

Eleição da Mesa Diretora

Após a posse dos parlamentares, será realizada a eleição da nova Mesa Diretora para o biênio 2025-2026, que coordenará as atividades legislativas da Casa pelos próximos dois anos.

Posse da Prefeita e do Vice-Prefeito

A nova Mesa Diretora conduzirá a Sessão Ordinária para dar posse à prefeita Margarida Salomão e ao vice-prefeito Marcelo Detoni. Posteriormente, Margarida dará posse aos 29 secretários da Administração Direta e Indireta da Prefeitura.

A nova legislatura terá um total de 23 vereadores, representando um aumento no número de parlamentares e maior diversidade. Pela primeira vez, a Casa contará com cinco mulheres, um marco importante para a representatividade.

Lista dos Vereadores que tomarão posse:

André Luiz (REPUBLICANOS)

André Mariano (PL)

Cida Oliveira (PT)

Cido Reis (PCdoB)

Dr. Antônio Aguiar (UNIÃO)

Dr. Marcelo Condé (AVANTE)

Fiote (PDT)

João do Joaninho (PSB)

João Wagner Antoniol (MDB)

Julinho Rossignoli (PP)

Juraci Scheffer (PT)

Laiz Perrut (PT)

Letícia Delgado (PT)

Marlon Siqueira (MDB)

Maurício Delgado (REDE)

Negro Bússola (PV)

Pardal (UNIÃO)

Protetora Kátia Franco (PSB)

Roberta Lopes (PL)

Sargento Mello Casal (PL)

Tiago Bonecão (PSD)

Vitinho (PSB)

Zé Márcio-Garotinho (PDT)