A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) anunciou a abertura de 30 vagas para os cargos de professor auxiliar, assistente ou adjunto nos campi de Juiz de Fora e Governador Valadares. As inscrições poderão ser realizadas das 14h do dia 28 de janeiro de 2025 até as 23h59 de 10 de março de 2025.

As oportunidades contemplam diferentes áreas do conhecimento, com 18 vagas para ampla concorrência, 6 destinadas a pessoas negras e 6 reservadas para pessoas com deficiência (PcD). As jornadas de trabalho variam entre 20 e 40 horas semanais.

Como se inscrever

Os interessados devem acessar a página de Concurso Público e Processo Seletivo Simplificado da UFJF, preencher o formulário de inscrição, gerar a Guia de Recolhimento da União (GRU) e efetuar o pagamento da taxa de inscrição, fixada em R$180,00.

Isenção da taxa de inscrição

Pedidos de isenção poderão ser realizados até 3 de fevereiro de 2025 para candidatos inscritos no CadÚnico e classificados como de baixa renda ou doadores de medula óssea reconhecidos pelo Ministério da Saúde. Documentação comprobatória deverá ser enviada no momento da solicitação, conforme orientações do edital.

Processo seletivo

A seleção será realizada em múltiplas etapas, incluindo:

Prova escrita dissertativa

Prova prática

Prova didática

Prova de memorial e plano de atuação profissional

Avaliação de títulos



Os resultados de cada etapa serão publicados no site oficial de concursos, e os candidatos poderão solicitar vista ou cópia das provas mediante requerimento à chefia do departamento responsável.

O resultado final será divulgado em 16 de junho de 2025, a partir das 16h, no portal de concursos e em locais de avisos nos campi da UFJF.

Vagas disponíveis



Campus Juiz de Fora:

Economia (1 vaga)

Circuitos Elétricos (1 vaga)

Construção Civil (1 vaga)

Engenharia Mecânica (1 vaga)

Clínica Médica (1 vaga)

Medicina Veterinária (5 vagas)

Saúde Coletiva (1 vaga)

Odontologia Restauradora (1 vaga)

Serviço Social (2 vagas)

Artes e Design (1 vaga)

Música (1 vaga)

Ciência da Computação (1 vaga)

Física (1 vaga)

Psicologia (1 vaga)



Campus Governador Valadares:

Ciências Básicas da Vida (2 vagas)

Educação Física (2 vagas)

Fisioterapia (1 vaga)

Medicina (2 vagas)

Odontologia (2 vagas)

Ciências Contábeis (1 vaga)

Direito (1 vaga)



Nomeações

Os candidatos aprovados serão nomeados conforme o interesse institucional, respeitando a ordem de classificação e as disposições legais de reserva de vagas.

Para mais informações, acesse o Edital nº 113/2024 disponível no site oficial da universidade.