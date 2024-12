Na tarde de quinta-feira (26), policiais penais do Centro de Remanejamento de Presos (Ceresp) de Juiz de Fora impediram a entrada de uma embalagem contendo 110 gramas de maconha na unidade. O material foi identificado durante a inspeção das marmitas que estavam sendo entregues na unidade prisional. A verificação foi realizada por meio do equipamento de Raio-X, que localizou o entorpecente escondido em uma das caixas de armazenamento das refeições.

Os ocupantes do veículo que transportava as marmitas foram imediatamente encaminhados à delegacia de Polícia Civil para prestar esclarecimentos sobre a tentativa de introdução de substâncias ilícitas no Ceresp. Vale ressaltar que as pessoas envolvidas no transporte das marmitas não são servidores públicos, mas sim contratados por uma empresa terceirizada responsável pelo fornecimento de alimentação na unidade prisional.

A direção do Ceresp já tomou as devidas providências administrativas em relação ao ocorrido, enquanto a Polícia Civil ficará à frente das investigações criminais para apurar todos os detalhes sobre a tentativa de tráfico de drogas dentro da unidade.