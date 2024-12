Juiz de Fora e região mantêm o clima instável na última semana do ano, variando entre momentos de sol e chuva. Nesta segunda-feira (30), o dia começa com sol entre algumas nuvens e chuva passageira. À noite, o céu permanece nublado, mas sem previsão de chuva. As temperaturas variam entre 20°C e 25°C.

Na terça-feira (31), o sol aparece entre nuvens, com chuvas rápidas ao longo do dia e pancadas de trovoadas à tarde. À noite, a instabilidade continua, mas em menor intensidade. As temperaturas sobem um pouco, com mínima de 19°C e máxima de 26°C.

Na quarta-feira e na quinta-feira (01 e 02), os primeiros dias do ano serão típico de verão, com sol, pancadas de chuva rápidas e trovoadas durante o dia e à noite. As temperaturas se mantêm estáveis, entre 20°C e 26°C. No fim de semana do ano (03,04,05), o clima se mantem parcialmente nuclado, porém, com maiores chances de temporais durante as tardes. As máximas serão de 25°C e as mínimas serão de 19°C.

Não se esqueça de sair com sua capa de chuva ou seu guarda-chuva para não ficar desprevinido durante um temporal.