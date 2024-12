Na noite de domingo (29), um crime brutal foi registrado em Juiz de Fora, quando um homem foi morto a tiros em plena via pública. O carro conduzido pela vítima foi interceptado por um outro carro em uma retenção de trânsito próxima ao shopping Jardim Norte. Um autor, trajando touca balaclava, desembarcou do veículo e efetuou diversos disparos contra o motorista, que foi morto no local.

A companheira da vítima, que estava no banco do carona, relatou que outros dois indivíduos, também encapuzados, permaneceram dentro do carro deles enquanto o autor disparava contra o condutor. Após o crime, os suspeitos fugiram em direção à Zona Norte, pela Avenida Brasil.

Durante as investigações, a Polícia conseguiu identificar e localizar o veículo utilizado pelos suspeitos, de placa RGD8G32, no bairro Industrial. O automóvel estava trancado, mas ao ser inspecionado, a polícia encontrou um carregador com munições no interior. A perícia constatou que a vítima foi atingida por oito tiros de calibre .380.

Investigações indicam que a vítima é egressa do sistema prisional teria envolvimento com homicídios na Zona Norte. Câmeras de segurança de um posto próximo ao local do crime poderiam ter registrado imagens, mas o responsável pelas câmeras não estava presente no momento da verificação.

As informações sobre o caso foram compartilhadas com a CPU do 27º BPM, visto que a vítima era oriunda do bairro Santa Cruz, de onde estava vindo. Até o momento, os suspeitos não foram localizados, e as investigações continuam.