Na noite de sábado (28), por volta das 23h, o Corpo de Bombeiros Militar de Juiz de Fora foi acionado para atender um acidente de trânsito na Travessa Maria Eugênia, no Bairro Araújo.

De acordo com testemunhas, o veículo envolvido, um Volkswagen Gol, andava em alta velocidade por uma rua sem saída quando perdeu o controle e caiu em um córrego, ficando parcialmente submerso. A forte correnteza do local impediu os bombeiros de realizarem um acesso imediato ao automóvel, pois a ação poderia colocar em risco a segurança da guarnição. Por isso, a equipe optou por aguardar a redução do nível das águas para dar início às buscas e avaliar a presença de vítimas dentro do veículo.

Simultaneamente, a Polícia Militar deu início às investigações para localizar o proprietário do veículo, utilizando informações da placa e de documentos encontrados no automóvel. Durante uma varredura nas margens do córrego, foram encontrados vestígios que indicam possível presença de pessoas no local: uma blusa molhada e rastros de sangue, sugerindo que o condutor ou um possível passageiro tenha saído do veículo após a queda.

O Samu também foi acionado para socorrer possíveis vítimas no local, porém, ninguém foi encontrado dentro do veículo.



Até o momento, não há registros de desaparecidos, levando as autoridades a acreditarem que apenas o condutor estava no veículo durante o acidente. As buscas continuam sendo realizadas, e os órgãos competentes seguem apurando as circunstâncias do ocorrido.





