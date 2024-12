A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) abrirá inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) entre os dias 17 e 21 de janeiro de 2025. A universidade disponibilizará 50% de suas vagas por meio do Sisu, utilizando as notas do Enem 2024 para a seleção dos candidatos. Ao todo, serão oferecidas 2.251 vagas em 74 cursos, sendo 1.030 vagas para ampla concorrência e 1.221 para ações afirmativas.

As inscrições são gratuitas e deverão ser realizadas exclusivamente pela internet, através do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Para conferir a lista de cursos e vagas disponíveis, os interessados devem acessar o Edital da UFJF.

O resultado da chamada regular será divulgado no dia 26 de janeiro de 2025. Caso o candidato não seja selecionado, ele poderá manifestar interesse em participar da lista de espera entre os dias 26 e 31 de janeiro, também pelo Portal Único de Acesso.

Para participar do Sisu, é necessário que o candidato tenha o Ensino Médio completo, tenha participado do Enem 2024 e não tenha zerado a redação. O Sisu oferece uma única edição anual, e as vagas disponibilizadas são para cursos com início previsto para o primeiro ou o segundo semestre de 2025. O semestre de ingresso será determinado pela classificação do candidato.