Em sessão solene realizada no Cine-Theatro Central, na tarde desta quarta-feira (01), Margarida Salomão (PT) tomou posse como prefeita reeleita de Juiz de Fora para o mandato 2025/2028, juntamente com o vice-prefeito Marcelo Detoni (PSB), os secretários municipais e os 23 vereadores eleitos.

Em seu primeiro discurso, Margarida destacou a humanização do atendimento em saúde, com a promessa de reduzir o tempo de espera para exames e consultas. Sobre o transporte coletivo, anunciou que a concessão vigente será revista, com foco na melhoria do serviço e ampliação da oferta, além de reforçar a política de subsídios em níveis estadual e federal. Ela afirmou que buscará manter o preço da tarifa congelado e avançar rumo à tarifa zero, com iniciativas como a continuidade do "Domingão de Busão", que oferece transporte gratuito aos domingos.

A prefeita também abordou os desafios ambientais e climáticos, mencionando soluções para alagamentos em bairros como Santa Luzia, Bairro Industrial, Mariano Procópio e Democrata. Ela anunciou a criação da Secretaria de Meio Ambiente e a implementação de um plano de gestão de resíduos sólidos, incluindo coleta seletiva obrigatória e a despoluição da bacia do Paraibuna. Ainda, confirmou a criação de três novas secretarias: Igualdade Racial, Mulheres e Bem-Estar Animal.

Margarida anunciou também a criação do Museu da Memória Africana de Juiz de Fora, que será instalado no Paço Municipal e abrigará a nova Secretaria de Igualdade Racial. Além disso, prometeu revitalizar o centro da cidade, incluindo a reabertura do Mercado Municipal nos primeiros 100 dias de governo e a transformação da Avenida Getúlio Vargas em um eixo urbano ancorado nas praças Clodesmidt Riani e Antônio Carlos.

Encerrando o discurso, Margarida reafirmou seu compromisso com a democracia e pediu proteção divina para honrar a confiança depositada pela população. "Queremos construir uma cidade justa, fraterna e acolhedora para todos. Essa é a nossa casa", concluiu.

Posse do Legislativo

A sessão solene também contou com a posse dos vereadores e a eleição da nova mesa diretora da Câmara Municipal. A chapa eleita é composta por José Márcio Garotinho (presidente), André Luiz (1º vice-presidente), Julinho Rossignoli (2º vice-presidente), João Wagner Antoniol (1º secretário) e Letícia Delgado (2º secretária).

José Márcio Garotinho agradeceu a confiança dos colegas parlamentares e destacou o compromisso de fortalecer o papel da Câmara como espaço de representatividade e transformação. "Assumo mais uma vez com gratidão e responsabilidade. Vamos trabalhar juntos para construir uma Juiz de Fora melhor", declarou o presidente reeleito.

Confira os Vereadores empossados:

André Luiz (Republicanos)

André Mariano (PL)

Cida Oliveira (PT)

Cido Reis (PCdoB)

Dr. Antônio Aguiar (União)

Dr. Marcelo Condé (Avante)

Fiote (PDT)

João Wagner Antoniol (MDB)

João do Joaninho (PSB)

Julinho Rossignoli (PP)

Juraci Scheffer (PT)

Laiz Perrut (PT)

Letícia Delgado (PT)

Marlon Siqueira (MDB)

Mauricio Delgado (Rede)

Negro Bússola (PV) - votou contra

Pardal (União)

Protetora Kátia Franco (PSB)

Roberta Lopes (PL)

Sargento Mello Casal (PL)

Tiago Bonecão (PSD)

Vitinho (PSB)

Zé Márcio-Garotinho (PDT)

O ato de posse do Executivo foi conferido pelo presidente da Câmara, que leu o termo e conduziu o juramento da prefeita e do vice. "Prometo manter, defender e cumprir a Lei Orgânica Municipal, observar as leis da União e do Estado, promover o bem geral dos munícipes e exercer o cargo sob a inspiração da democracia, da legitimidade e da legalidade", declararam Margarida e Marcelo antes de assinarem o livro de posse.

