Na madrugada desta quinta-feira (02), um incêndio destruiu parcialmente uma residência no distrito de Humaitá, em Juiz de Fora, deixando três pessoas feridas e o imóvel interditado. O incidente ocorreu em uma área rural de difícil acesso e foi relatado à Polícia Militar por um cidadão que transportava as vítimas para atendimento médico.

As vítimas foram encaminhadas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Norte. Segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio teve início em uma vela acesa, utilizada devido à falta de energia elétrica no imóvel. O fogo se alastrou rapidamente enquanto a família dormia. As vítimas são um homem de 28 anos, uma mulher de 27 anos e uma menina de um ano e 11 meses.



A atuação inicial foi realizada por vizinhos, que combateram as chamas e retiraram as vítimas do local. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas posteriormente para averiguar o cenário e constataram que o imóvel sofreu danos estruturais severos, apresentando risco de colapso.

O imóvel foi interditado pela Defesa Civil, que também iniciou uma avaliação técnica para determinar as próximas ações. A família foi orientada a não retornar à residência.