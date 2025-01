O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado na madrugada desta sexta-feira (03) para atender a uma ocorrência de deslizamento de talude nos fundos de um prédio na Rua Professora Carolina Coelho, no Bairro Grambery.

A Defesa Civil também foi ao local para realizar uma avaliação técnica. De acordo com o engenheiro da instituição, apesar do deslizamento, não foram constatados danos estruturais à edificação. Contudo, como medida preventiva, parte do prédio foi interditada, incluindo os apartamentos 304 e 404, até que medidas de segurança adicionais sejam implementadas.

A Defesa Civil orientou a instalação imediata de lonas no talude afetado para minimizar o risco de novos deslizamentos. Além disso, foi recomendado ao síndico do prédio que contrate um engenheiro especializado para elaborar um projeto de contenção definitiva, garantindo a estabilidade da estrutura e a segurança dos moradores.

No total, seis pessoas foram desalojadas temporariamente de seus apartamentos. Essas pessoas permanecerão fora de suas residências até que a terra seja removida do interior dos apartamentos atingidos e as condições de segurança sejam restabelecidas. Não houve feridos.