A Câmara Municipal de Juiz de Fora está analisando um Projeto de Lei que pode proibir a venda de armas de gel na cidade. Apresentado na quinta-feira (2) pelos vereadores Julinho Rossignoli e Sargento Mello Casal (PL), o projeto prevê multas para quem fabricar ou comercializar esses dispositivos. A penalidade pode variar de R$ 5 mil a R$ 10 mil, dependendo da reincidência, e os materiais poderão ser apreendidos caso sejam usados por indivíduos.

As armas de gel, ou gel blasters, que se popularizaram no final de 2024, são dispositivos que utilizam esferas de hidrogel e têm como finalidade simular armas de fogo para lazer ou treinamento. A proposta busca impedir a circulação desses produtos, com base na preocupação de que, por serem semelhantes a armamentos reais, possam causar confusão e incidentes graves, como ações policiais equivocadas, por conta de percepções errôneas de ameaça.

Além disso, os vereadores destacam o risco que o uso das armas pode representar, especialmente para crianças e adolescentes, caso não haja supervisão adequada. Lesões físicas e psicológicas são apontadas como possíveis consequências, o que reforça a necessidade de regulamentação sobre o uso dessas "armas de brinquedo".