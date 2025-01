Na noite de domingo (5), por volta das 20h, uma tempestade intensa atingiu Juiz de Fora, causando estragos em diversas regiões da cidade. Com ventos registrados a 98 km/h e uma precipitação de 30 mm em apenas 20 minutos, o evento resultou em uma série de intercorrências que mobilizaram as equipes de emergência de toda cidade.

Impactos

As fortes rajadas de vento e a intensa chuva provocaram:

Queda de árvores em vias públicas, residências e sobre veículos.

Rompimento de cabos elétricos.

Deslizamentos de taludes.

Interrupção no fornecimento de energia elétrica, afetando mais de 70 mil pessoas.

Ações de Resposta

Diante da gravidade da situação, o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais montou um Sistema de Comando de Operações (SCO) em parceria com a Defesa Civil Municipal para coordenar as ações de resposta. A Sala de Situação foi ativada para monitoramento e gestão dos recursos, promovendo um trabalho conjunto com diferentes órgãos de emergência.

Até o momento, as equipes registraram um total de 33 atendimentos, incluindo:

22 ocorrências de árvores caídas, sendo 14 em vias públicas e 3 sobre residências.

7 situações de perigo de eletrocussão.

1 resgate de pessoa ilhada

A Estrada de Caeté segue interditada devido às condições perigosas. Uma equipe de bombeiros permanece no local realizando os trabalhos de desobstrução.

A Cemig informou que está trabalhando para restabelecer a energia elétrica nas áreas afetadas. Durante o vendaval, vegetação e objetos, como pedaços de telhas, foram arremessados contra a rede elétrica, provocando a queda de árvores, quebra de postes e rompimento de cabos.

Os bairros mais atingidos incluem Aeroporto, São Pedro, Democrata, Nossa Senhora de Fátima, Jardim Glória e Granbery, onde o fornecimento de energia foi parcial ou totalmente interrompido. A Cemig está realizando atendimentos emergenciais em toda região.

Tags:

Corpo de Bombeiros | Defesa Civil