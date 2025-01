O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado via 193 para combater um incêndio em um amontoado de tubos de PVC corrugado utilizados em obras de captação de água de chuva no Bairro São Bernardo.

No local, aproximadamente 12 tubos estavam em chamas, gerando uma grande quantidade de fumaça. Essa situação chamou a atenção de várias pessoas que acionaram o CBMMG, causando medo nos moradores da região.

Não foi possível identificar os responsáveis pela obra nem os causadores do incêndio. Os danos se limitaram aos tubos queimados, e os trabalhos foram encerrados sem registro de vítimas.

A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) informou que está atuando em conjunto com as forças de segurança para apurar as causas do incêndio que atingiu tubos de polietileno de alta densidade (PEAD) na tarde deste domingo (5). O material pertence à empresa Black Engenharia, contratada para realizar as obras de drenagem na região da Rua Cesário Alvim.

De acordo com a PJF, um boletim de ocorrência foi registrado para formalizar a investigação sobre as origens do incêndio. A Secretaria de Obras orientou a empresa responsável a também adotar o mesmo procedimento e colaborar com as apurações em curso.

As causas do incidente ainda são desconhecidas, mas não houve registro de feridos. O fogo foi controlado pelo Corpo de Bombeiros, que realizou o resfriamento da área para evitar novos focos de incêndio.

A obra de drenagem em andamento faz parte de um projeto maior de melhorias na infraestrutura urbana da região, cujo objetivo é mitigar alagamentos recorrentes e melhorar a captação de águas pluviais. A PJF informou que ainda está avaliando se o incidente poderá impactar o cronograma das obras e o tráfego no entorno.