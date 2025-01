A semana começa com alerta amarelo para fortes chuvas em Juiz de Fora, após a intensa precipitação registrada neste domingo(5). O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso de "perigo potencial", válido até esta terça-feira (7), podendo ser prorrogado. Durante o período, a previsão é de chuvas intensas, com acumulados de 20 a 30 mm por hora, podendo chegar a 50 mm em um único dia. As rajadas de vento também podem variar entre 40 e 60 km/h.

A instabilidade deve persistir até sexta-feira (10), com pancadas de chuva intercaladas com períodos de sol. As temperaturas na região devem variar entre mínimas de 16°C no Campo das Vertentes e 18°C na Zona da Mata, com máximas que podem ultrapassar os 28°C em algumas áreas.

Em Juiz de Fora, a previsão é de mínimas de 18°C e máximas de 27°C ao longo da semana. A Defesa Civil alerta a população para o risco de alagamentos e deslizamentos e recomenda cuidados com áreas de risco e deslocamentos em vias alagadas.

