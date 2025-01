Estão abertas as inscrições do Programa Municipal “Cartão Passe Fácil Estudante” para o ano letivo de 2025, em Juiz de Fora. O benefício, concede gratuidade no Transporte Coletivo Urbano (TCU) ao estudante da rede municipal de ensino, quando este estiver em conformidade com os critérios da Lei.

O estudante interessado em obter o benefício deve estar matriculado e frequente na rede municipal de ensino, ter renda familiar igual ou inferior a dois salários-mínimos (salário bruto) e residir a uma distância igual ou superior a um quilômetro da escola.

O cadastro estará disponível de 6 de janeiro a 16 de novembro de 2025.

Comprovação de Renda

A comprovação de renda para solicitação do benefício é feita a partir do CadÚnico, o que evita a solicitação de comprovação de renda de todos os moradores da residência.

Os estudantes menores de 18 anos devem apresentar o Número de Identificação Social (NIS) do CadÚnico junto com o documento do Bolsa Família ativo.

Já os maiores de 18 anos, ou moradores da zona rural de Juiz de Fora, devem apresentar Número de Identificação Social (NIS) do CadÚnico junto com a folha V7 ou Folha Resumo (disponível no Cras) para comprovação de renda.

Cadastro do Cartão Passe Fácil Estudante

O cadastro estará disponível até o dia 16 de novembro de 2025 e pode ser realizado de forma on-line pela Prefeitura Ágil (tendo o usuário feito o login na plataforma antes de acessar o link) ou de forma presencial no Departamento de Informação Geral e Atendimento (DIGA), de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, nos seguintes endereços:

- DIGA | Centro. Av. Barão do Rio Branco nº 1843 / 2° andar - Centro

- DIGA | Centro. Av. Brasil nº 2001 / Térreo - Centro (Prédio-Sede da PJF)

- DIGA | Centro. Av. Presidente Itamar Franco nº 992 - Centro (Procon)

- DIGA | Centro. Rua Marechal Deodoro nº 496 - Centro (PAM Marechal)

- DIGA | Centro-Sul. Rua São Mateus nº 300 - São Mateus

- DIGA | Nordeste. Av. Rui Barbosa nº 530 - Santa Terezinha

- DIGA | Norte. Av. Presidente Juscelino Kubitschek nº 900 / loja 14 - Francisco Bernardino (Moinho)

- DIGA | Norte. Praça Coronel Jeremias Garcia - Benfica

- DIGA | Oeste. Av. Presidente Costa e Silva nº 2066 - São Pedro

- DIGA | Sul. Rua Porto das Flores nº 276 - Santa Luzia



Documentos necessários para o cadastro

- Certidão de Nascimento ou Carteira de Identidade do(a) estudante requerente

- CPF do(a) estudante requerente

- Folha V7/Folha resumo (CadÚnico) - disponível no CRAS ou por meio do Portal GOV.BR (validade da entrevista: 2 anos)

- Comprovante de residência

a) Residência própria: contas de água, luz ou telefone (fixo ou celular) em nome do(a) requerente ou responsável

b) Reside de aluguel: contas de água, luz ou telefone (fixo ou celular) em nome do(a) requerente ou responsável

c) Comprovante de residência em nome de terceiros: justificar na própria conta e/ou declaração de próprio punho e/ou despacho quem é o titular e o grau de parentesco com o(a) estudante

- Ficha cadastral (matrícula) preenchida - disponível na escola

- Declaração de matrícula (assinatura e carimbo) - disponível na escola com validade de 30 dias