O edital nº 025/2024, referente às vagas localizadas no segundo andar do espaço destinado à área gastronômica do Mercado Municipal, segue disponível para consulta. Neste edital, são sete unidades ofertadas em quatro lotes, voltados a bares, restaurantes, cafés, doces e similares. Saiba os detalhes aqui.

Segundo a Prefeitura, recomenda-se que os interessados leiam o documento atentamente e preparem as documentações necessárias, que devem ser entregues no dia 6 de fevereiro, conforme orientações abaixo.

O processo licitatório é na modalidade concorrência, tipo melhor técnica e preço, e poderão pleitear às vagas pessoas físicas ou jurídicas. Para participar os interessados deverão apresentar três envelopes. Um com os Documentos de Habilitação (1º envelope), outro com a Proposta Técnica (2º envelope) e o terceiro com a Proposta Comercial (3º envelope).

Todos os três contendo os documentos de acordo com as exigências do Edital, deverão ser entregues em sessão pública que será realizada no dia 6 de fevereiro de 2025, às 09h30, no auditório do 1º andar do prédio-sede da Prefeitura de Juiz de Fora (Av. Brasil, 2001, Centro). Não será permitida a entrega de documentação após este horário, portanto, recomendamos que o proponente chegue no local com meia hora de antecedência.

O proponente terá direito a apresentar Proposta Comercial para todos os lotes, preenchendo a Proposta Comercial separadamente para cada qual e podendo inserir, todas em um único envelope (envelope 3). O proponente poderá participar de todos os lotes e apresentar Propostas Comerciais para mais de um lote. Contudo, será permitido arrematar apenas uma Unidade Comercial, independentemente da quantidade de propostas apresentadas.

Caso o proponente seja vencedor em mais de um lote, será utilizado a ordem de prioridade indicada na Proposta Técnica (envelope 2). Além disso, se o proponente seja vencedor em mais de um lote, será considerada a ordem de prioridade indicada na Proposta Técnica para definir em qual lote a unidade comercial será arrematada.

Confira o edital na íntegra aqui. Dúvidas e esclarecimentos sobre os editais podem ser protocolados pelo Prefeitura Ágil com destino a Subsecretaria de Licitações e Compras.