Na manhã desta segunda-feira (6), o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) atendeu a uma ocorrência de eletrocussão na Avenida Juscelino Kubitschek, Bairro Jardim São João. A vítima, um homem de 41 anos, sofreu uma descarga elétrica enquanto realizava manutenção no condensador do ar condicionado do supermercado Mart Minas.

A vítima encontrava-se no telhado do supermercado, em um local de difícil acesso. As equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU, ao chegarem ao local, constataram que o homem estava sem sinais vitais. Foram realizadas manobras de reanimação cardiopulmonar (RCP), mas, infelizmente, sem sucesso. A médica do SAMU constatou o óbito no local.

Com o uso de equipamentos de salvamento em altura, os bombeiros retiraram o corpo do telhado. Em seguida, a Perícia da Polícia Civil foi acionada e realizou os procedimentos investigativos necessários. Após a liberação da cena pela perícia, a funerária de plantão encaminhou o corpo da vítima para o Instituto Médico-Legal (IML).

O Corpo de Bombeiros reforça a importância de adotar todas as medidas de segurança ao realizar manutenções elétricas.