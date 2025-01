Juiz de Fora tem 74 blocos pré-cadastrados que prometem agitar a cidade por 16 dias. A informação foi divulgada na tarde desta segunda-feira (6), pela Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) em uma coletiva de imprensa com o Secretário de Turismo, Eduardo Crochet e o diretor-geral da Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa), Rogério Freitas, para detalhar as atividades dos blocos de rua do Carnaval 2025.

O início da folia está previsto para o final de semana do dia 14 de fevereiro até domingo, dia 16. As atividades continuam no dia 21 do mesmo mês e seguem diariamente até o dia 5 de março, com previsão de público total de 280 mil pessoas.

Neste ano, o Carnaval em Juiz de Fora terá desfiles em todas as regiões, incluindo a Zona Rural, num total de 25 bairros. Os blocos serão marcados pela diversidade de ritmos com samba, funk, marchinhas, música étnica, música eletrônica, entre outros. Além da variedade de estilos, incluindo carnaval para a terceira idade, matinês infantis, bloco para “pets” e muito mais.

Outra novidade está na criação de dois circuitos da folia: o Circuito Parque-Estação e o Circuito Roza-Estação. O primeiro consiste na concentração no Parque Halfeld, com deslocamento pela Rua Halfeld e dispersão na Praça da Estação. Enquanto o segundo, terá sua concentração no Viaduto Roza Cabinda, deslocamento pela Avenida Francisco Bernardino e dispersão na Praça da Estação.

Além dos blocos com deslocamentos, em 2025, o Carnaval da Prefeitura de Juiz de Fora contará com os palcos da “Praça Antônio Carlos (PAC)” e “Estação” (Praça da Estação), onde serão realizados shows em datas ainda a serem definidas. Este novo formato busca garantir mais qualidade para os blocos, conforto e segurança para os foliões e melhor fluidez do trânsito.

O Secretário de Turismo, Eduardo Crochet, afirmou que o Carnaval 25 busca consolidar o Juiz de Fora no circuito mineiro e brasileiro da folia. “Nós pretendemos fazer uma festa muito divertida tanto para aqueles que são de Juiz de Fora, que decidem ficar na cidade, como para aqueles que vêm de fora. Uma folia segura e acessível”.

O diretor-geral da Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa), Rogério Freitas, ressaltou as melhorias propostas para a organização dos blocos. “É uma modalidade que vem crescendo muito e se consolidando. E a organização nestes últimos anos vem conversando e ouvindo os diretores de bloco para aprimorar a infraestrutura, a segurança e o bem-estar dos foliões”, afirmou Rogério.

Tags:

blocos de rua | Carnaval | Geral