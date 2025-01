Na quarta-feira (08), a Cesama realizará uma interligação na rede de abastecimento de água no bairro Poço Rico, em Juiz de Fora. A intervenção será feita no cruzamento das ruas Pinto de Moura e Paraná, com início previsto para as 8h e término às 17h.

Durante o período de realização dos trabalhos, o fornecimento de água poderá ser temporariamente interrompido no bairro e em áreas próximas.

Assim que os serviços forem concluídos, a distribuição de água será retomada gradativamente. A previsão é que o abastecimento seja completamente normalizado até o final da noite do mesmo dia.