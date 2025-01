O Cine-Theatro Central abrirá inscrições para ocupação artística e cultural a partir da próxima terça-feira, 14 de janeiro. Artistas e produtores interessados em realizar eventos no espaço histórico, entre 1º de março de 2025 e 31 de março de 2026, poderão submeter propostas por meio de um formulário eletrônico disponível no site oficial.

O Edital de Chamada Pública nº 01/2025 foi publicado no Diário Oficial da União na segunda-feira, 6. O prazo para questionamentos sobre o conteúdo do documento termina no dia 8 de janeiro.

Quem pode participar ?

Diferente de edições anteriores, as propostas poderão ser submetidas continuamente durante o período de vigência do edital, por meio de um formulário eletrônico disponibilizado no site oficial do Cine-Theatro Central. No entanto, o envio deve respeitar o prazo mínimo de 40 dias de antecedência em relação à data pretendida para o evento.

Além disso, o Termo de Permissão Onerosa de Uso foi atualizado, incluindo novas responsabilidades para os proponentes, como a contratação obrigatória de serviços de vigilância não armada e brigadistas.

Podem participar do processo seletivo pessoas jurídicas (como produtores teatrais e associações) e pessoas físicas, desde que comprovem experiência mínima de três anos e capacidade técnica e operacional para a realização de eventos culturais.

A avaliação será conduzida pelo Conselho Diretor do Cine-Theatro Central, considerando critérios como mérito, relevância cultural, exequibilidade e diversidade, conforme os parâmetros do Sistema Nacional de Cultura. O prazo para avaliação é de 20 dias, e os resultados serão comunicados por e-mail. Proponentes poderão recorrer da decisão enviando recurso para o e-mail cinetheatrocentral@ufjf.br, dentro de 10 dias após o resultado.

Resumo do Edital

Período de ocupação: 1º de março de 2025 a 31 de março de 2026

Inscrições: A partir de 14 de janeiro de 2025, exclusivamente online

Critérios de avaliação: Mérito, exequibilidade, relevância cultural e diversidade