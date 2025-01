O pagamento à vista, em cota única, do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2025 poderá ser realizado com desconto de 10% do valor a partir de quinta-feira (9), em Juiz de Fora, para os contribuintes sem débitos anteriores.

Segundo a Prefeitura, a impressão do Documento de Arrecadação Municipal (DAM) será realizada a partir desta data no Portal da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), no link IPTU On-line ou nos postos do Departamento de Informação Geral e Atendimento (Diga).

O prazo final para o pagamento com desconto será o dia 2 de fevereiro. Já o contribuinte que desejar pagar o seu IPTU dividido em dez vezes, terá o vencimento da primeira parcela no dia 20 de março. O “espelho” do IPTU, onde constam as informações do imóvel nas quais são baseadas o cálculo do imposto, também estará disponível no link do IPTU On-line a partir do dia 9. Todas as definições sobre o pagamento do IPTU deste ano foram publicadas no Decreto Municipal 16.929, de 23 de dezembro de 2024.

Confira abaixo os endereços do Diga:

Diga | Centro

Avenida Barão do Rio Branco, 1843 (2° andar);

Prédio-Sede da Prefeitura de Juiz de Fora - Avenida Brasil, 2001;

PAM Marechal - Rua Marechal Deodoro, 496;

Procon - Avenida Presidente Itamar Franco, 992

Diga | Sul

Rua Porto das Flores, 276 - Santa Luzia

Diga | Centro/ Sul

Rua São Mateus, 300 - São Mateus

Diga | Norte

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 900 (Loja 14) - Francisco Bernardino (Moinho);

Praça Coronel Jeremias Garcia - Benfica



Diga | Nordeste

Avenida Rui Barbosa, 530 - Santa Terezinha

Diga | Oeste

Avenida Presidente Costa e Silva, 2066 - São Pedro