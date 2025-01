A prefeita Margarida Salomão assinou, na tarde desta terça-feira (07), a portaria 13.552, que autoriza a promoção por mérito dos trabalhadores que participaram do concurso interno realizado no ano passado. Com a medida, serão imediatamente nomeados 50 auxiliares de enfermagem I do quadro de servidores municipais.

”Conforme nós combinamos com esses profissionais, com sua representação e com o Sinserpu, no final do ano passado, nós estamos, neste momento, fazendo a nomeação dos 50 primeiros colocados” concluiu a Prefeita Margarida Salomão.

O processo de seleção competitiva interna para auxiliares de enfermagem foi publicado em 2023 e esteve aberto para a participação de todos os profissionais em atividade na categoria. A Secretaria de Recursos Humanos (SRH) organizou o Curso de Treinamento Específico para os servidores municipais efetivos integrantes da carreira de Auxiliar de Enfermagem I. A capacitação, realizada entre outubro de 2023 e janeiro de 2024, abordou módulos essenciais, como Língua Portuguesa, Legislação do Servidor Público Municipal, Diretrizes e Bases da Implantação do Sistema Único de Saúde (SUS), além de conhecimentos específicos da área.